Çalışma Bakanı Işıkhan: "Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerinde Yüzde 10 Peşinat Şartını Kaldırdık"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borcu ödemelerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdıklarını duyurdu. Tecil ve taksitlendirme işlemleri artık daha kolay hale geldi.
(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık" ifadesini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borcu ödemelerinde "önemli bir kolaylığı" hayata geçirdiğini ifade ederek, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Işıkhan, şunları kaydetti:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz."