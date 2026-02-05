Haberler

Çalışma Bakanı Işıkhan: "Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerinde Yüzde 10 Peşinat Şartını Kaldırdık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borcu ödemelerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdıklarını duyurdu. Tecil ve taksitlendirme işlemleri artık daha kolay hale geldi.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık" ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borcu ödemelerinde "önemli bir kolaylığı" hayata geçirdiğini ifade ederek, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbullu kabusu yaşadı! Denizde görünce hemen telefona sarıldılar

İstanbullu kabusu yaşadı! Denizde görünce hemen telefona sarıldılar
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı
Rıza Pehlevi rejim karşıtı hareket başlatıyor! 4 maddelik yol haritası sundu

Sürgündeki isim komşuyu küle çevirecek! Yol haritasını bile verdi
İstanbullu kabusu yaşadı! Denizde görünce hemen telefona sarıldılar

İstanbullu kabusu yaşadı! Denizde görünce hemen telefona sarıldılar
Ibrahimovic'ten duygusal anılar: Babam Bosnalı Müslümandı

Babası hakkındaki o gerçeği ilk defa söyledi
Protestolarda tutuklanan Nobel ödüllü Narges Mohammadi açlık grevine başladı

Komşuyu ayağa kaldıran açlık grevi kararı! Sağlık durumu alarm veriyor