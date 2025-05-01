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Poyraz Fırtınası Balıkçıları Limanda Haps etti

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Tekirdağ'da 5 gündür devam eden poyraz fırtınası nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamıyor. Balıkçılar, bu süreçte teknelerinde bakım yaparak fırtınanın geçmesini bekliyor.

Limana hapsoldular: 5 gündür çıkamıyorlar

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde 5 gündür etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle av yasağından muaf olan küçük balıkçı tekneleri denize açılamıyor.

Tekirdağ'da 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri, Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren kuvvetli poyraz fırtınası nedeniyle limanda bekleyişini sürdürüyor. Hava şartlarının elverişsiz olması sebebiyle denize açılamayan balıkçılar, bu zamanı boş geçirmemek için teknelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

Limanda ağlarını tamir eden balıkçılar, fırtına dindikten sonra denizde aksaklık yaşamamak için teknelerindeki eksikleri tamamlamaya çalışıyor. Balıkçılar, fırtınanın birkaç gün daha devam etmesini beklediklerini, bu süreçte hazırlıklarını sürdüreceklerini belirtiyor.

Denize çıkamamanın ekonomik anlamda olumsuz etkileri olduğunu söyleyen balıkçılar, poyrazın etkisini yitirmesiyle birlikte yeniden avlanmaya başlamayı umut ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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