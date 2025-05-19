Pompalı Tüfekle Şampiyonluk Kutlaması: 1 Gözaltı

Pompalı Tüfekle Şampiyonluk Kutlaması: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanırken, havaya pompalı tüfekle ateş eden 25 yaşındaki K.T. gözaltına alındı. Olayda genel güvenliğin tehlikeye sokulması nedeniyle işlem yapıldı.

Bağcılar'da, Galatasaray'ın şampiyonluğunu havaya pompalı tüfekle ateş ederek kutlayan kişi, gözaltına alındı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemesinin ardından kentin birçok noktasında kutlamalar yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şampiyonluğu havaya pompalı tüfekle ateş ederek kutladığı belirlenen K.T. (25) gözaltına alındı.

Olayda kullandığı silahla yakalanan K.T. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu

Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu
Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü

Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu

Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cansız bedeni bulundu
Romanya'nın yeni cumhurbaşkanı AB ve NATO yanlısı Nicusor Dan Avrupa'nın gündeminde

Romanya'nın yeni cumhurbaşkanı Avrupa'nın gündeminde
Türkiye'de maaşlardan ev kiralarına ayrılan pay rekora koşuyor

İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

Stattan çıkarken yanlış yere girdi, son anda uyarıldı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.