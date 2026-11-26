Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Türkiye ile savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesini istediklerini belirtti.

Temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Sobkowiak-Czarnecka, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Polonya-Türkiye savunma işbirliğinin görev yaptığı bakanlık için önemli bir konu olduğunu ifade etti.

NATO bünyesinde iki ülke askerlerinin birbirlerinin güvenliğine destek verdiğini kaydeden Sobkowiak-Czarnecka, işbirliğinin bir sonraki aşamasını Polonyalı ve Türk mühendislerin birlikte şekillendirmesini istediğini belirtti.

Türkiye'nin ordu modernizasyonunu ekonomik kalkınma stratejisiyle birlikte yürüttüğüne dikkati çeken Sobkowiak-Czarnecka, bu yaklaşımın yerli sanayi, bilim, istihdam ve ihracatı da desteklediğini ifade etti.

Sobkowiak-Czarnecka, Polonya'nın savunma alanındaki çalışmalarında Türkiye'nin tecrübe ve çözümlerinden yararlanılacağını belirtti.

Kaynak: AA