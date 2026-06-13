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Polis Okulu öğrencilerinden A Milli Takıma özel koreografi

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19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri, A Milli Futbol Takımı'na destek için okul bahçesinde özel bir koreografi hazırladı. Drone ile kaydedilen görüntülerde, milli formadaki futbolcu ve Dünya Kupası kaldıran figürler yer aldı.

19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri, A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla özel bir koreografi hazırlayarak Dünya Kupası'nda başarı diledi.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, koreografiyle milli takım forması giyen bir futbolcu figürü oluşturdu. Formanın ortasında ay-yıldız şekli oluşturan öğrenciler, daha sonra Dünya Kupası'nı kaldıran bir görsel koreografi sergiledi.

Drone ile kaydedilen koreografi görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Görüntülerin sonunda, "Gözümüz ufukta, kalbimiz sizinle. Polis Akademisi olarak ay-yıldızlı formayı Dünya Kupası'nda gururla taşıyan millilerimizin yanındayız. Sahanın her metresinde döktüğünüz ter, vatanın her köşesinde atan kalplerimizdir. Mücadeleniz sarsılmaz, zaferiniz daim olsun, Bizim Çocuklar." mesajına yer verildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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