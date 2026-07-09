Haberler

Polestar'ın satış hacmi düştü, ABD pazarından men edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polestar, ABD pazarından men edilmesinin ardından çeyreklik satışlarında %4 düşüş bildirdi. Şirket, belirsiz küresel EV talebi karşısında ağırlığını Avrupa pazarına verirken, mevcut modellerini yenilemeyi ve Polestar 5 ile Polestar 4'ün teslimatlarına odaklanmayı planlıyor.

Polestar, Perşembe günü çeyreklik satış hacminde %4 düşüş bildirdi. Bu, ABD pazarından 2027 model yılı itibarıyla men edilmesinin ardından geldi ve kârlılık mücadelesini artırdı. Belirsiz küresel EV talebi karşısında şirket, ağırlığını Avrupa pazarına verdi; bu pazar yılın ilk yarısında satışların %80'ini oluşturdu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Haziran ayında Polestar'ın Bağlantılı Araçlar Kuralı kapsamındaki yetkilendirmesini reddetti. Bu karar, Çin'in Geely Holding'in çoğunluk hissesine sahip olduğu EV üreticisini 2027 model yılından itibaren ABD pazarından men ediyor. Polestar, mevcut Polestar 3 ve Polestar 4 envanterini ABD'de satmaya devam edeceğini, servis ağına erişimi sürdüreceğini ve ikinci el araç satışına devam edeceğini belirtti.

Yasak, ABD'de üretilen tek modeli olan Polestar 3'ün gelecekteki üretimini sorgulatıyor. Tarife baskıları nedeniyle Polestar, tamamen yeni modeller piyasaya sürmek yerine mevcut modellerini yenilemeyi tercih etti. Şirket, Şubat ayında en çok satan Polestar 2 ve Polestar 4 modellerinin yenilenmiş versiyonlarını duyurdu. Polestar CEO'su Michael Lohscheller, Polestar 5'in ilk müşteri teslimatlarının başlayacağını ve Polestar 4 SUV üretiminin başladığını, ilk teslimatların dördüncü çeyrekte beklendiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler

Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Gizli karargah ilk kez görüntülendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mısır'da Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar

Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
Ali Koç yollamıştı, Aziz Yıldırım geri getirdi! İlk açıklaması çok konuşulur

Ali Koç yollamıştı, Yıldırım geri getirdi! İlk sözleri çok konuşulur
Victor Osimhen Galatasaray'a transfer yaptı! İşte o isim

Galatasaray'a transfer yaptı! İşte o isim
Deneme antrenmanlarına çıkıyordu! Tam not alan Emre Mor yeni kulübüne imzayı atıyor

Performansıyla tam not alan Emre Mor yeni kulübüne imzayı atıyor
18 yaşındaki genç bir günde işlediği suçlarla Alanya'yı birbirine kattı

Kısacık sürede kenti birbirine kattı, suç işleme potansiyeli inanılmaz
İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok

Netanyahu'ya kötü haberi bu kez Trump değil kendi basını verdi