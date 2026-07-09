Polestar'ın satış hacmi düştü, ABD pazarından men edildi

Polestar, Perşembe günü çeyreklik satış hacminde %4 düşüş bildirdi. Bu, ABD pazarından 2027 model yılı itibarıyla men edilmesinin ardından geldi ve kârlılık mücadelesini artırdı. Belirsiz küresel EV talebi karşısında şirket, ağırlığını Avrupa pazarına verdi; bu pazar yılın ilk yarısında satışların %80'ini oluşturdu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Haziran ayında Polestar'ın Bağlantılı Araçlar Kuralı kapsamındaki yetkilendirmesini reddetti. Bu karar, Çin'in Geely Holding'in çoğunluk hissesine sahip olduğu EV üreticisini 2027 model yılından itibaren ABD pazarından men ediyor. Polestar, mevcut Polestar 3 ve Polestar 4 envanterini ABD'de satmaya devam edeceğini, servis ağına erişimi sürdüreceğini ve ikinci el araç satışına devam edeceğini belirtti.

Yasak, ABD'de üretilen tek modeli olan Polestar 3'ün gelecekteki üretimini sorgulatıyor. Tarife baskıları nedeniyle Polestar, tamamen yeni modeller piyasaya sürmek yerine mevcut modellerini yenilemeyi tercih etti. Şirket, Şubat ayında en çok satan Polestar 2 ve Polestar 4 modellerinin yenilenmiş versiyonlarını duyurdu. Polestar CEO'su Michael Lohscheller, Polestar 5'in ilk müşteri teslimatlarının başlayacağını ve Polestar 4 SUV üretiminin başladığını, ilk teslimatların dördüncü çeyrekte beklendiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi