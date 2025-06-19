Polatlı'da 2025 İlk Hasat Buğdayı Satıldı

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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki ticaret borsasında 2025 yılı ilk mahsul buğday satışı gerçekleşti. Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu, çiftçilere verimli bir sezon diledi. Sezonun ilk buğdayını getiren Metin Kaya ise altınla ödüllendirildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki ticaret borsasında hasadı yapılan buğday mahsulü satıldı.

Polatlı Ticaret Borsası'ndaki (PTB) 2025 yılı ilk mahsul buğdayın satışı un fabrikasına yapıldı.

PTB Başkanı Yahya Toplu, yaptığı açıklamada çiftçilere verimli bir sezon diledi.

Sezonun ilk buğdayını getiren Metin Kaya, altınla ödüllendirdi.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
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