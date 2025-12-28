Haberler

Market poşetinin fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2026'dan itibaren plastik poşetlerin adet başına 1 liradan satılacağını açıkladı. Uygulama sayesinde önemli oranda plastik atık ve sera gazı emisyonu engellendi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2025 yılında market poşetlerinin adet başına 1 liradan satılması kararlaştırıldı.

2019 yılından itibaren ücretli hale getirilen market poşetleri, 2025 yılında 50 kuruş olarak satılıyordu. Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 'Ambalaj Komisyonu- Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı' gerçekleştirdi. Toplantıda, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi. Karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

2,8 MİLYON TON PLASTİK ATIĞIN OLUŞUMU ENGELLENDİ

Uygulamanın başladığı 2019 ile 2025'in ilk 9 aylık verilerine göre; plastik poşet kaynaklı toplam 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi. Uygulama sayesinde yaklaşık 28 milyar lira tasarruf edilerek 167 bin 984 ton sera gazı emisyon salınımının da önüne geçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
