Antalya'da Mermerli Plajı'nda Şezlong Ücreti 1000 TL'den 500 TL'ye Düşürüldü

Antalya'da Mermerli Plajı'nda Şezlong Ücreti 1000 TL'den 500 TL'ye Düşürüldü
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ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi'nde bulunan Mermerli Plajı'nda şezlong ücretinin 1000 TL olarak uygulanmasına yönelik tepki sonrası, Antalya Valiliği, şezlong kiralama bedelinin güncellenerek 500 TL olarak uygulanacağını açıkladı.

ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi'nde bulunan Mermerli Plajı'nda şezlong ücretinin 1000 TL olarak uygulanmasına yönelik tepki sonrası, Antalya Valiliği, şezlong kiralama bedelinin güncellenerek 500 TL olarak uygulanacağını açıkladı. Bir otel tarafından kiralanan plaja, tadilat yazısı asıldı.

Kentte tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nın yan tarafındaki Mermerli Plajı'nda 1000 TL'lik şezlong ücreti uygulanmaya başlaması üzerine sosyal medyada birçok kişi duruma tepki gösterdi. Bayram için gelen bazı tatilciler, Mermerli Plajı'nın hem giriş ücretinin hem de yiyecek içecek fiyatlarının yüksek olmasını eleştirdi. Tepkilerin artması üzerine, Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şezlong ücretinin 500 TL olarak uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

Mermerli Plajı'nın 28 Mayıs 2025'te Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı iştirak şirketi AYDAŞ tarafından bir otele 'herkese açık olmak kaydıyla' kiralandığı bildirilen Valilik açıklamasında, günlük şezlong kiralama ücretinin ise Kemer, Konyaaltı ve Lara bölgelerinde uygulanan kira bedelleri dikkate alınarak belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, işletmeci firma ile yapılan görüşme sonucunda, şezlong günlük kira bedelinin 500 TL olarak uygulanmasına karar verildiği vurgulandı.

Giriş kapısına 'Tadilat nedeniyle kapalıdır' yazısı konulan işletmenin yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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