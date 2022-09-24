PKK'nın mali kaynağına büyük darbe! Lice'de 630 kilo esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-34 narko terör operasyonları kapsamında terör örgütüne mali kaynak olarak kullanılacak olan yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Lice kırsalında 62 ayrı noktada 168 bin kök skunk, 155 bin kök kenevir ile 450 kilo toz esrar ve 180 kilo kubar yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-34 narko terör operasyonları kapsamında Lice kırsalında62 ayrı noktada 168 bin kök skunk, 155 bin kök kenevir ile 450 kilo toz ve 180 kilo kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 narko terör operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vuruluyor. Eren Abluka-34 operasyonlarının 44'üncü gününde; Diyarbakır'ın Lice ilçesi Yalaza Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 62 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Arama ve taramalarda 155 bin 950 kök kenevir, 168 bin kök skunk, 450 kilo toz esrar, 180 kilo kubar esrar, 4 bin metre sulama hortumu ile 3 su motoru ele geçirilerek, terör örgütünün finans sağlaması engellendi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının inanç ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.