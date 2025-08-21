Pinglu Kanalı'nda Akıllı Balık Geçidi İzleme Sistemi Faaliyete Geçti

Çin'in güneyinde yer alan Pinglu Kanalı'nda devreye giren akıllı izleme sistemi, ekolojik koruma çalışmalarının bir parçası olarak tanıtıldı. Sistem, balıkların hareketlerini gerçek zamanlı izlemeye olanak tanırken, çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek.

NANNİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Pinglu Kanalı boyunca uzanan kilit öneme sahip bir balık geçidine yönelik akıllı izleme sistemi resmen faaliyete geçti. Sistem, ekolojik koruma alanında kaydedilen ilerleme olarak öne çıkıyor.

Batı Kara-Deniz Yeni Koridoru'nun çekirdek projelerinden biri olan yaklaşık 134,2 kilometre uzunluğundaki Pinglu Kanalı, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Nanning ve Qinzhou'dan geçerek Beibu Körfezi'ne ulaşıyor.

Geçen yıl nisan ayında onaylanan balık geçidinde altı temel tesise sahip bir izleme sistemi ve kapsamlı bir bilgi platformu bulunuyor. Pinglu Kanalı Grubu Limited Şirketi'nin açıklamasına göre, dikkat çekici su altı ışıkları balıkları kanala yönlendirirken, yapay zeka tanıma ve sonar görüntüleme teknolojileri ise balık sayılarını ve hareketlerini gerçek zamanlı olarak izliyor.

Pinglu Kanalı'nın yeşil bir proje haline getirilmesinde önemli bir role oynayan balık geçidi, kanalın ekolojik koruma çabalarının öne çıkan unsurlarından biri. Yetkililer, dünya çapında bir ekolojik su yolu geliştirilmesine destek olmak için izleme sistemini optimize etmeyi sürdürecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
