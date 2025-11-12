Pınarhisar'da Eğitim ve Spor Faaliyetleri Değerlendirildi
Pınarhisar Kaymakamı Kemal Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ile eğitim faaliyetlerini değerlendirdi. Ayrıca, Kaymakam Enver Özderin, sporcuları antrenmanlarında ziyaret ederek desteklerini sundu. TOKİ camisi ise ibadete açıldı.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir'i makamında kabul etti.
Balaban, ziyarette eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin Akdemir'den bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, Akdemir ile öğretmenlere görevlerinde başarı diledi.
Kaymakam Özderin, sporcuları ziyaret etti
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, sporcuları antrenmanda ziyaret etti.
Özderin, beraberindeki İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Öztürk ile Pınarhisar Gençlik Spor Kulübü Voleybol Midi Kız takımının spor salonunda antrenmanına katıldı.
Sporcuların antrenmanını takip eden Özderin, çalışmalar hakkında takım antrenörlerinden bilgi aldı.
Özderin sportif faaliyetleri ve sporcuları her zaman desteklediklerini belirterek, sporculara başarı diledi.
TOKİ camisi ibadete açıldı
Pınarhisar ilçesinde TOKİ camisi ibadete açıldı.
İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ camisinin yapımının tamamlandığını belirtti.
Cami için din görevlisi atamasının gerçekleştirildiğini aktaran Uluçınar, vakit namazlarının kılınmaya başladığını kaydetti.
Uluçınar, caminin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.