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PHINIA, stoba Group'u Satın Alıyor

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PHINIA Inc., stoba Group'un yüzde 100 sermaye payını satın almak için nihai anlaşmaya vardı. İşlem 2026'nın dördüncü çeyreğinde tamamlanacak. Satın alma, tedarik zinciri dayanıklılığını ve ürün portföyünü güçlendirmeyi hedefliyor.

PHINIA Inc., stoba Group'un yüzde 100 sermaye payını satın almak üzere nihai anlaşmaya vardı. İşlemin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Satın alma, PHINIA'nın tedarik zinciri dayanıklılığını ve ürün portföyünü güçlendirmeyi hedefliyor. stoba Group'un hassas mühendislik ve ileri üretim uzmanlığı, PHINIA'nın yetkinlikleriyle birleşerek şirketin küresel çözüm kapasitesini artıracak.

PHINIA CEO'su Brady Ericson, satın almanın stratejik bir adım olduğunu ve stoba Group'un yetenekli çalışanlarını PHINIA topluluğuna katılmaları için sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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