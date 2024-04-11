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PFDK'dan Fenerbahçe'ye ağır fatura! Süper Kupa'nın cezası belli oldu

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PFDK, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçında sahadan çekilmesiyle ilgili kararını resmen açıkladı.

FENERBAHÇE 3-0 HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI

Yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (FDT'nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT'nin 35/1. Maddesi uyarınca 4.000.000,00-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET KETENCİ'nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

PFDK'dan Fenerbahçe'ye ağır fatura! Süper Kupa'nın cezası belli oldu

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın 2'nci dakikasında sarı-lacivertli futbolcular sahadan çekildi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti. Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı.

PFDK'dan Fenerbahçe'ye ağır fatura! Süper Kupa'nın cezası belli oldu

Kaynak: Haberler.com / Güncel

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Yorumlar (24)

ferhat gündoğdu:

eksik para cezası daha yüksek meblağ da bir ceza olmalıydı. ülkenin zedelenen imajı adına geçerlidir bir ceza olmalıydı

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tamer durmaz:

Az geldiyse geri kalanını sen tamamla kardeşim

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Zebra 21:

Ulan mal ülkenin imajimi kalmış

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Tarkan:

Ferhat bey Ne kadar daha lazım söyle biz fenerbahçeliler olarak fazlasıyla toplarız

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Veysel null:

Bu ceza çok az gelmiş FB ye, FB hep kollanıyor gerek sahada gerek saha dışında TFF kolluyor TFF istifa!! Başkaları gibi tüm topluma tüm ülkeye saygısızlık yapmak yerine gerek sahadaki gerek ekran başındaki tüm topluma antrenman maçı bile olsa gerçekçi bir mücadele seyrettirmeye çalışan GALATASARAY kulübüne, futbolcularına, teknik heyete canı gönülden sonsuz teşekkürler....Tarih saygıyı bilenleri, cesurları yazacak...

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Serkan Akar:

Palavra sıkıyosa puan silin 4 milyon TL Koç arka cebinden çıkarır

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Orhan D:

Önce kanunu kurallari bil. KUPA MACI ile lig maçları ayrı organizasyonlardır. Kuru sıkı sallayıp durma. :)

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Sagocu 21:

komik PFDK

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Alpingo Bey:

Ülkenin imajını zedeleyen sizin gibi koyunlar

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salih bulut:

böyle cezamı olur bence Fenerbahçe futbol takımını tamamen kapatmak gerekir kaos tan başka bişeye yaramıyor

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