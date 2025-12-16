PFDK'dan bahis oynayan 224 futbolcuya daha men! Aralarında 24 hakem de var
PFDK, bahis oynayan 197'si amatör 224 futbolcuya ve 24 hakeme daha 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi.
- PFDK, bahis soruşturması kapsamında 224 futbolcuya men cezası verdi.
- Men cezası alanlar arasında 24 hakem bulunuyor.
- Soruşturma, 16.12.2025 tarihli PFDK toplantısında karara bağlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında PFDK kararlarını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16.12.2025 tarih ve 37 sayılı toplantısında FDT'nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen,
"A Takım" listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 197 futbolcu,
10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde soruşturması tamamlanan 27 futbolcu,
28.10.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 152 hakem haricinde ilave soruşturma kapsamındaki 22 hakem ve daha önce haklarında Kurulumuzca incelemenin devamına karar verilen 2 hakem hakkındaki almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.