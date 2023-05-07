PERVİN BULDAN YEŞİL SOL'UN ALTINA MÜHRÜ VURUN

HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan, Sandık başına gittiğiniz zaman diğer hiçbir partiyi görmeyin. Sadece ve sadece Yeşil Sol'u görün, Yeşil Sol'un altına mührü vurun dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti'nin (YSP) Manisa'nın Yunusemre ilçesi Laleli Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Buldan, yaptığı konuşmada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Türkiye'ye korku iklimi yaymaya çalışıldığını belirten Buldan, Dün AKP'nin küçük ortağı MHP'nin Genel Başkanı'nın söylediği söz yenilir yutulur değil. 'Kılıçdaroğlu'nun ortakları ya müebbet hapse ya da vücutlarına bir kurşun sıkılmayı hak ediyorlar' söylemi açık bir tehdittir. Bu saatten sonra herhangi bir insanın kılına bile zarar gelse, parmağına taş değse, bunu söyleyenler bu işin sorumlusudurlar. Bunu kabul etmediğimizi, bu sözden dolayı onları kınadığımızı ve bu sözün yenilir, yutulur bir tarafının olmadığını da açıkça ifade ediyorum. Sanki 14 Mayıs'ta bu ülke bir seçime değil, bir savaşa gidiyormuş gibi algı operasyonları yapıyorlar. İktidarı bırakmamak için bir kez daha iktidara gelebilmek için herkese parmak sallıyorlar. Oysa biz bu söylenenlerden, bu sözü söyleyenden ve bu sözü ona söyletenden de Türkiye halkları olarak utanç duyuyoruz. Bu, Türkiye tarihine bir kara leke olarak geçmiş sözdür. Sandık başına gittiğiniz zaman diğer hiçbir partileri görmeyin. Sadece ve sadece Yeşil Sol'u görün, Yeşil Sol'un altına mührü vurun, bunlar gitsin. Bir oy Yeşil Sol'a, bir oy faşizmi geriletmeye diye konuştu. (DHA)