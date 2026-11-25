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Pendik'te bir adresin yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında "dış finans evi" olarak kullanıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yasa dışı bahis faaliyetlerinin tespitine ve suç organizasyonunun ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Pendik ilçesinde bulunan bir adresin yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında "dış finans evi" olarak kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Adreste incelemelerde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, yasa dışı bahis finans işlemlerine ilişkin panel sisteminin aktif olarak kullanıldığı ve Telegram uygulaması üzerinden suç kapsamında görüşmeler gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre yapılan çalışmalar neticesinde 710 bin lira, 3 dizüstü bilgisayar, çok sayıda ofis cep telefonu ve 1 tablet ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında da şüpheli B.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA