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Pehlivanköy'de zincir marketlerde TÜFİS kapsamında fiyat denetimi yapıldı

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Pehlivanköy'de zincir marketlerde TÜFİS kapsamında fiyat denetimi yapıldı
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Pehlivanköy ilçesinde zincir marketlerde TÜFİS kapsamında fiyat denetimi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ürünlerin etiket fiyatlarını inceleyerek verileri düzenli olarak sisteme aktardı.

Pehlivanköy ilçesinde zincir marketlerde fiyat denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışmaları kapsamında ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim yaptı.

Haftalık olarak sürdürülen denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatları incelenerek elde edilen veriler düzenli olarak sisteme aktarıldı.

Su ürünleri yetiştiriciliği desteklemesi başvuruları başlayacak

Kırklareli'nde 2026 Yılı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesi başvurularının 2 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin 2 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde bağlı bulundukları il veya ilçe müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA
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