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Pehlivanköy ilçesinde buğday çeşitlerinin demonstrasyonu kapsamında ekim çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pehlivanköy İlçe Müdürlüğü teknik personelinin koordinasyonunda düzenlenen çalışmada, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) alınan buğday çeşitlerinin tohumları toprakla buluşturuldu.

Bölge şartlarına uyumu ve verimliliği yüksek yerli tohumların yaygınlaştırılmasının amaçlandığı demonstrasyon sahalarının, gelişim süreci boyunca teknik ekiplerce yakından takip edileceği bildirildi.

Kaynak: AA