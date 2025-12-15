Haberler

Pegasus 11 ayda 39 milyonu aşkın yolcu taşıdığını açıkladı

Pegasus Havayolları, 2025 yılı Ocak-Kasım ayları arasındaki yolcu verilerini açıkladı. Şirket, toplam 39 milyon 640 bin yolcuya hizmet verirken, geçen yıla göre yolcu sayısında yüzde 15 artış kaydedildi. Kasım ayında ise 3,63 milyon yolcu taşındı.

PEGASUS Havayolları, 2025 yılı Ocak ve Kasım ayları arasını kapsayan 11 aylık verilerini açıkladı. Verilere göre, şirket 39 milyon 640 bin yolcuya hizmet verirken, geçtiğimiz yıl aynı döneme göre yolcu sayısı yüzde 15 arttı.

Pegasus Havayolları 2025 yılı Kasım ayı ve Ocak-Kasım ayları arasını kapsayan 11 aylık yolcu trafik verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket tarafından yapılan bildirime göre havayolu şirketi Kasım ayında 3,63 milyon yolcuya hizmet verirken geçtiğimiz yıl aynı aya göre yolcu sayısında yüzde 20 artış gözlemlendi. Pegasus kasım ayında iç hatlarda 1 milyon 370 bin, dış hatlarda ise 2 milyon 260 bin yolcu taşıdı. Yolcu doluluk oranları ise iç hatlarda yüzde 94.2, dış hatlarda ise yüzde 87.3 olarak kayıtlara geçti. Pegasus'un 2025 yılı Ocak-Kasım aylarını kapsayan 11 aylık yolcu verilerine göre ise, söz konusu dönemde iç hatlarda 14 milyon 190 bin, dış hatlarda 25 milyon 450 bin olmak üzere toplam 39 milyon 640 bin yolcuya hizmet verildi. Havayolu şirketinin bu dönemde yolcu doluluk oranı yüzde 87.7 oldu.

