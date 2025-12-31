Pegasus olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 seferini iptal etti
Pegasus Hava Yolları, doğu ve güneydoğu illerinde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli bazı uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferlerle alakalı detaylı bilgi, şirketin web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınabilir.
Şirketin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli bazı seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için http://flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
