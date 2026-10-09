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Pazaryeri Belediyesi meclisi, 2027-2029 bütçesini oy birliğiyle kabul etti

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Pazaryeri Belediyesi meclisi, 2027-2029 bütçesini oy birliğiyle kabul etti
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Pazaryeri Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısını Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yaptı. Toplantıda 2027-2029 bütçesi, tarifeler, su ve atık bedelleri oy birliğiyle kabul edildi; içme suyu, mezbaha ve kepçe ücretlerine zam yapılmadı.

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda, 6 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, belediyenin 2027, 2028 ve 2029 yıllarını kapsayan bütçesi, belediye tarifeleri, su abonelikleri, katı atık bedelleri ve evsel atıklarla ilgili konular ele alınarak oy birliğiyle kabul edildi.

İçme suyu, mezbaha hayvan kesimi ve kepçe kullanım ücretlerine zam yapılmaması kararlaştırıldı.

Belediyenin mevcut mimar norm kadrosu ile Türkiye Çevre Ajansı tarafından sağlanacak mali ve teknik destek konuları da görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, toplantıda alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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