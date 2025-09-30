Pazar Esnafı Kavgasında Barış Sağlandı

BURDUR'da geçen hafta yan yana tezgahlarda bal sattıkları sırada kavga ederek birbirini yaralayan pazar esnafı Hayrullah Şahin (73) ve Selahattin Cengiz'i (72) araya giren Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz barıştırdı. Olay nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Şahin ve Cengiz şikayetlerini de geri çekti.

Burdur'da geçen hafta salı günü peynir pazarında yan yana tezgahlarda bal satan Hayrullah Şahin ile Selahattin Cengiz arasında müşterilerin tezgahın önünü kapattığı gerekçesiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hayrullah Şahin ahşap bal kepçesiyle kafasına vurulması nedeniyle Selahattin Cengiz ise vücuduna aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Diğer esnafların araya girmesi ile ayrılan kavgada birbirini yaralayan 2 esnaf ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Olay üzerine devreye giren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 2 pazarcıyı barıştırarak şikayetlerinden vazgeçmelerini istedi. Hayrullah Şahin ve Selahattin Cengiz de bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetlerinden vazgeçtiklerini beyan etti.

Hayrullah Şahin, "Geçen hafta bir olay oldu. Olmayacak şey oldu. Şimdi iyiyiz. 1980'den beri pazarcılık yapıyorum. Böyle bir şey başıma gelmedi. İnşallah bundan sonra da gelmez. Ben kimsenin kabini kırmam" dedi.

Selahattin Cengiz, "Geçen hafta tatsız bir olay oldu. Ali Başkan bizi barıştırdı. Allah bin kere razı olsun herkesten. Şikayetimizden vazgeçtik. Yıllardır 'merhaba' diyoruz. Olmasa iyiydi. İstemeden bir olay oldu. Keşke yaşanmasaydı" diye konuştu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de "Geride kalan 11 yıldır pazarcı esnaflarımızla, üreticilerimizle dostlarımızla huzur içerisinde yürüttüğümüz bir salı pazarımız vardır. Geçen hafta Hayrullah ve Selahattin amcalarımız bir anlık öfkeyle birbirlerinin üzerine yürümüşler ve birbirlerini ufak yollu da olsa darbetmişler. Biz öğrenince çok üzüldük. Normal şartlarda gençlerin bile içinde bulunmadığı bir durum. Birbiriyle komşu iki esnaf amcamızın bu hale gelmiş olması bizi üzdü. Araya girdik. Onlar da anlık öfkenin kendilerine kötü bir sonuca mal olmasından duydukları üzüntüyle barışmak istediklerini öğrendik ve araya girerek geçen hafta yaşadıkları bu kötü olayı ortadan kaldırdık, onları barıştırdık. İnşallah huzur içerisinde salı pazarımızda satış yapmaya devam edecekler" dedi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,