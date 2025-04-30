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Pazar'da Yerli ve Milli Mısır Tohumu Ekimi Başlatıldı

Pazar'da Yerli ve Milli Mısır Tohumu Ekimi Başlatıldı
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Tokat'ın Pazar ilçesinde, tarımsal bağımsızlığı güçlendirmek amacıyla yerli ve milli kale çeşidi mısır tohumu ekimi gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, bu yıl 5 dekarlık alanda yapılan deneme ekiminin önemine vurgu yaptı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde dane mısır üretiminde yerli ve milli tohum ekimi gerçekleştirildi.

İlçede dene amaçlı 5 dekarlık alanda yerli ve milli kale çeşidi mısır tohumu ekimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, "2024 yılında ilçemizde başlangıç yaptığımız yerli ve milli tohumla Pazar'da üretimde çiftçilerimize çeşit denemeleri sunarak ilçemiz tarım ve hayvancılığına katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu üretim sezonunda bölgemizde bir ilk olarak Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden temiz ettiğimiz kale çeşidi dane mısır ekimin gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tarımsal üretimde dışa bağımlı olmadan, yerli tohum ile hem gıda güvenliğini sağlamak hem de tarımsal bağımsızlığı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. İthal tohumlara karşı yerli tohumların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile birlikte yerli ve milli tohum ekimleri ile dışa bağımlılıktan kurtularak üreticimizi kendi ürettiğimiz tohumlar ile toprağımızda ekmeye, üretim yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
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