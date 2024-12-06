Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

Esad'ın son kalesi de muhaliflerin eline geçti

 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı

 Salih Müslim'den HTŞ'ye diyalog çağrısı

Salih Müslim'den Suriye'yi adım adım ele geçiren örgüte çağrı
Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası

Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası

Patnos'ta öğrencilere vergi bilinci eğitimi verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Defterdarlığı ile Patnos Vergi Dairesi Müdürlüğünce oluşturulan "Vergi Bilinci Takımları" okullarda eğitim vermeye başladı.

Ağrı Defterdarlığı ile Patnos Vergi Dairesi Müdürlüğünce oluşturulan "Vergi Bilinci Takımları" okullarda eğitim vermeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği proje çerçevesinde Patnos ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere, vergi bilgi düzeyinin yerleştirilmesi, vergiye olan farkındalık düzeyleri ve pozitif bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla eğitim verildi.

Patnos Vergi Dairesi Müdürü Güven Ay, verginin devlet tarafından egemenlik gücüne dayanılarak, kamu harcamalarını finanse etmek üzere, karşılıksız ve hukuki cebir altında alınan parasal bir değer olduğunu söyledi.

Ay, vatandaşların vergiyi bir yük olarak görmemeleri gerektiğini ifade ederek, kamu hizmetlerinin sistemli şekilde devam edebilmesi için vergi ödemenin önemli olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel
img

Telsizin markasını görenler bir daha baktı! Muhalifler son zaferini böyle duyurdu
img

Salih Müslim'den Suriye'yi adım adım ele geçiren örgüte çağrı
img

Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış

Son Dakika Haberleri

7 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Boğa, Başak, Balık burcu yorumu! 7 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Aralık günün maçları nereden izlenir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.