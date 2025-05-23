Pasinler'de Asfalt Üretim Tesisinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Pasinler'de Asfalt Üretim Tesisinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Erzurum'un Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde asfalt üretim tesisindeki bir siloda gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi. Patlamada nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Pasinler ilçesi kara yolunda bulunan ana yola yaklaşık 200 metre uzaklıktaki asfalt üretim tesisindeki bir siloda, saat 17.00 sıralarında gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi gönderildi. Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralı ambulans hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesi söndürülürken, ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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