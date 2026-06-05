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"Parolapara" üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasına ilişkin 24 şüpheli yakalandı

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Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden yasa dışı bahis parası aklama iddiasıyla İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şirkette KYC ve risk yönetimi eksiklikleri tespit edildi.

Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden yasa dışı bahisten kazanılan paraların aklandığı iddiasına ilişkin İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca hazırlanan raporda, şirketin faaliyet izni kapsamında yerine getirmesi gereken asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiğinin, bankalara yapılması gereken bildirimler ile iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinde mevzuata aykırı hareket ettiğinin, kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi başta olmak üzere birçok alanda sistematik eksiklikler tespit edildiğinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan incelemelerde Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden örgüt faaliyetleri kapsamında, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına karışan 26 şüpheli hakkında teknik takip yapıldığı kaydedildi.

Şüphelilerin suç unsurları ile birlikte yakalanması amacıyla İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 24 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
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