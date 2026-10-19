Paris'te hayat pahalılığı eylemlerinde 351 kişi gözaltına alındı

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Fransa'nın başkenti Paris'te, hayat pahalılığına karşı devam eden eylemler kapsamında dün çıkan şiddet ve yağma olaylarıyla ilgili 351 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa'da hafta sonu sarı yeleklilerin hayat pahalılığına karşı başlattığı eylemler, Paris'te kentin farklı noktalarında gece de devam etti.

Paris Emniyet Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, başkentte yaşanan yağmalama ve şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Paris'te dün gençlerden oluşan grupların yine dükkanları yağmalamaya ve zarar vermeye çalıştığı belirtilen açıklamada, polislerin bu olaylar kapsamında 351 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada, kabul edilemez bu tür davranışlara karşı kararlı davranılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire ise gece başkentte 30 dükkanın daha yağmalandığını belirtti.

Gregoire, gece başkentteki binalara izinsiz girilmeye çalışıldığını aktararak, "Bu tabii ki dayanılmaz bir durum." ifadesini kullandı.

Marsilya'da gösteriler yasaklandı

Bouches-du-Rhone Emniyet Müdürlüğü, Marsilya genelinde bugün yerel saatle 12.00-20.00'de tüm gösterileri yasaklama kararı aldığını bildirdi.

Fransa Ticaret ve Sanayi Odaları Ağı Başkanı Alain Di Crescenzo, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, hafta sonu 1500 dükkanın yaşanan şiddet olaylarından etkilendiğini kaydetti.

Di Crescenzo, ancak bazı kentlerde bu olaylardan etkilenen dükkanların sayısının henüz hesaba katılmadığına işaret ederek, dolayısıyla hasar gören toplam dükkan sayısının 2 bini aşacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Bu gece de Paris, Marsilya, Lyon ve Nantes kentlerinde şiddet olaylarının devam ettiğine değinen Di Crescenzo, tüm bu olayların dükkanlar için maliyetinin yüzlerce milyon avroyu bulacağının altını çizdi.

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Ülke genelindeki gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 1000 polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Gösteriler kapsamında Paris'te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde ise bir göstericinin eli kopmuştu.

Dün de yüzlerce kişi Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda yeniden toplanırken, ardından küçük gruplar halinde şehrin merkezine doğru hareket etmişti. Polis ve göstericiler arasında gece boyunca gerilim tırmanırken, dükkanlar yağmalanmıştı.

Kaynak: AA