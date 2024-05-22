Üye Girişi
Haberler

Paris 2024 Olimpiyat Meşalesi Cannes Film Festivali'nde

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışına kadar 400'den fazla noktaya ulaşması beklenen Olimpiyat meşalesi, Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda sergilendi.

Fransa'da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışına kadar 400'den fazla noktaya ulaşması beklenen Olimpiyat meşalesinin yolculuğu Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında devam etti.

Fransa'da 77. Cannes Film Festivali'nde "Marcello Mio" filminin gösterimi öncesinde Fransız sporculardan oluşan delegasyon Olimpiyat meşalesiyle kırmızı halıda boy gösterdi.

Fransız sporcular Arnaud Assoumani, Alexis Hanquinquant, Nelia Barbosa ve Marie Patouillet kırmızı halıda yürürken meşaleyi ellerinde tuttu.

Eski sporcular Marie-Jose Perec ve İliana Rupert de Olimpiyat meşalesini festivalde taşıyanlar arasında yer aldı.

Fransız heyete, 2024 Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet ve eski sporcu Thierry Rey de eşlik etti.

Yunanistan'dan hareket eden Olimpiyat meşalesi, asırlık yelkenli Belem ile 8 Mayıs'ta Fransa'nın Akdeniz kenti Marsilya'ya ulaşmıştı.

Olimpiyat meşalesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz'daki açılışına kadar Fransa'nın denizaşırı toprakları dahil 400 farklı noktaya taşınacak.

Fransa, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA / Güncel

Fransa Paris Kültür Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

 İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Şarap festivali' eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Şarap festivali" eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı

Bakmadan Geçme

Yeni seferberlik kanunu tam metni OKU İNDİR - PDF 2024! Seferberlik mi çıktı, seferberlik nedir? Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri e-devlet üzerinden nasıl sorgulanır? Seferberlik Kararnamesi 22 Mayıs Salı 2024! Yeni seferberlik kararları neler? 22 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 22 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 22 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 22 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 22 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 22 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! HSK atama kararnamesi 22 Mayıs Çarşamba yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! 22 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 22 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada

En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title