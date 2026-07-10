İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Tahliye Edilen Sanık Ahmet Faruk Karslı Yeniden Yakalandı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verilen Papara'nın kurucusu sanık Ahmet Faruk Karslı hakkında yapılan itirazın kabul edildiğini, 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı çıkardığını ve Karslı'nın 10 Temmuz'da yakalandığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tahliyesine karar verilen Papara'nın kurucusu sanık Ahmet Faruk Karslı'nın, Başsavcılığın itirazı üzerine hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında 10 Temmuz'da yakalandığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada sanık Ahmet Faruk Karslı'nın 7 Temmuz 2026 tarihli duruşmada tahliyesine karar verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itiraz ettiği, itiraz üzerine İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık hakkında yakalama kararı düzenlendiği belirtildi.

Başsavcılık, yakalama kararı doğrultusunda Ahmet Faruk Karslı'nın 10 Temmuz'da yakalandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA