Panama'da Amerika Köprüsü'ndeki yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Panama'da bulunan Amerika Köprüsü'nün (Bridge of Americas) altında birkaç tanker gemisinde meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre, Amerika Köprüsü'nün Pasifik yakasında en az iki tankerde yangın çıktı.

Yangında 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Panama itfaiyesi ekiplerinin olaya ilişkin açıklamasında, yangının tamamen söndürüldüğü ve soruşturma açıldığı belirtildi.

Panamalı yetkililer, yangın sonrası köprünün hasar tespiti için incelendiğini ve bir süre trafiğe kapalı kalacağını açıkladı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, köprü altındaki geçiş anında tankerlerde meydana gelen yangının ulaşımı aksatacağını ifade etti.

İlgili kurumlara gerekli önlemleri almalarını talimatını veren Mulino, köprüdeki durumun en kısa sürede normale dönmesi için çalıştıklarını belirtti.

Panama Kanalı yönetiminin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çalışmaların sürdüğü ve ulaşımın aksamaması için vatandaşların alternatif yollara yönlendirileceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak

Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...