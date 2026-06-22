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Milli sporcu Emre Yazgan'ın çığda ölmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

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Erzurum Palandöken'de antrenman sırasında çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın ölümüyle ilgili kulüp yöneticisi ve antrenörün yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın ölümüne ilişkin kulüp yöneticisi G.Ş. ve sporculardan sorumlu antrenör B.M'nin yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık G.Ş'nin avukatı katıldı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar G.Ş. ve B.M. katılmadı.

G.Ş'nin avukatı, müvekkiline yöneltilen iki kusur bulunduğunu ve bunları kabul etmediklerini belirterek, bilirkişi raporunu incelemek üzere ek süre istedi.

Mahkeme, duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, kulüp yöneticisi G.Ş. ve sporculardan sorumlu antrenör B.M'nin kusurlu olduğu belirtiliyor.

Emre Yazgan'ın yetkili antrenörün emir ve talimatları doğrultusunda olduğuna işaret edilen iddianamede, bu nedenle doğa yürüyüşü veya antrenman amaçlı olay yerine girme konusunda kendi inisiyatifinin dışında emir ve talimat ile gittiği düşünüldüğü için meydana gelen kaza olayında sporcunun kusurunun olmadığı ifade ediliyor.

İddianamede, G.Ş. ve B.M. hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
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