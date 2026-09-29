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Palamut bolluğu balıkçı ve vatandaşı sevindirdi, iri palamut 100 liradan satılıyor

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Palamut bolluğu balıkçı ve vatandaşı sevindirdi, iri palamut 100 liradan satılıyor
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Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan balık sezonunda palamut bolluğu balıkçı ve vatandaşların yüzünü güldürüyor. Tezgahlarda tanesi 100 liradan alıcı bulan iri palamutlar için balıkçı, taze balığın dondurucuya atılabileceğini ancak buzhane balığının atılamayacağını söyledi.

Karadeniz'de 1 Eylül itibarıyla başlayan balık sezonu, yaşanan palamut bolluğuyla birlikte hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Tezgahlarda yerini alan ve ağırlığı 1 kilograma yakın olan iri palamutların tanesi 100 liradan alıcı buluyor.

Vatandaşlar da uygun fiyatlı ve iri palamutlara yoğun ilgi gösteriyor.

Samsun'da 3 nesildir balıkçılık yapan Emir Kaan Tunçer, AA muhabirne balık sezonunda palamut bolluğu yaşadıklarını hamside de bolluk yaşamayı dilediklerini söyledi.

Tunçer, "Müşteriler bu sezon balık sezonundan memnun. Taze ve güzel balık yiyebiliyor halk." dedi.

Palamudun bolluğunda dondurucuya atılarak daha sonra tüketilebileceğini belirten Tunçer, buzhaneden çıkarılarak satılan balıkların tekrar dondurulamayacağını, buna dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Tunçer, "Biz buzhane balığı satmıyoruz. Buzhane balığı dondurucuya atılmaz, taze balık dondurucuya atılabilir." ifadelerini kullandı.

Palamudun yanında diğer balık çeşitlerinde de bolluk yaşadıklarını ifade eden Tunçer, "Hamsi yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Çinekop, mezgit, barbun çeşitleri de bol. Samsun halkına taze balıkları sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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