Haberler

Pakistan Dışişleri Bakanı, Myanmarlı mevkidaşıyla barış ve güvenlik konularını görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Myanmarlı mevkidaşı Than Swe ile yaptığı görüşmede bölgesel barış ve güvenlik konularını ele alarak, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Myanmarlı Than Swe ile bölgesel barış ve güvenlik konularını ele aldı.

Pakistan merkezli Dawn gazetesinin haberine göre, Dar, dört günlük resmi ziyaret kapsamında başkent İslamabad'da bulunan Myanmarlı mevkidaşı Swe ile bir araya geldi.

Swe ile düzenlediği ortak basın toplantısında Dar, çok verimli ve kapsamlı görüşmeler yaptıklarını vurgulayarak, ikili ilişkilerin canlandırılması ve güçlendirilmesine verdiği önemi ifade etti.

Görüşmede bölgesel barış ve güvenlik konularının ele alındığını dile getiren Dar, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Dar, siyasi, ticari, ekonomik ve kültürel alanlar dahil ikili işbirliğini gözden geçirdiklerini ve tüm alanlarda işbirliğini genişletmek için birlikte çalışmaya karar verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Oranlar alam veriyor! 'Türkiye için felaket' diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita

"Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu

Görüntü Türkiye'den! Kendiliğinden oluştu, görenler gözlerini alamadı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı

Oğlu, dünya devine imza attı
Diziden apar topar çıkarılan Doğukan Güngör'e mesai arkadaşından destek

Diziden apar topar çıkarılan isme mesai arkadaşından destek