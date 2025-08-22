Pakistan ve Çin Arasındaki Stratejik İşbirliği Güçleniyor

İSLAMABAD, 22 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da konuk Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Zerdari, perşembe günkü görüşmede uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun Çin'e tam olarak güvenmeye ve sarsılmaz bir kararlılıkla Çin'in yanında durmaya devam edeceklerini söyledi.

Zerdari, Pakistan-Çin dostluğunun zamana meydan okuduğunu ve iki ülkenin her koşulda geçerli olmak üzere iyi dost ve iyi ortaklar olduğunu ifade etti. Dünyanın risk ve zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Zerdari, Çin'in bu risk ve zorluklara cesurca karşı durduğunu, zorbalık uygulamalarına karşı çıktığını ve hem kendi çıkarlarını hem de gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını kararlılıkla koruduğunu vurguladı.

Ülkesinin sosyoekonomik kalkınmasına yönelik özverili yardımları için Çin'e müteşekkir olduklarını belirten Zerdari, iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ve Gwadar Limanı gibi işbirliğini projeleri ilerletmek için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang ise Çin'in kalkınmasının, hem dünya barışı ve istikrarının güçlenmesini hem de gelişmekte olan ülkelerin gücünü temsil ettiğini belirterek, hiçbir güç veya zorluğun Çin'in gelişimini engelleyemeyeceğini vurguladı.

Wang, Pakistan'ın egemenlik, toprak bütünlüğünü ve onurunu korumaya yönelik çabalarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Wang, iki ülkenin halklarının refahı için değişen uluslararası konjonktürde iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu derinleştirmek, stratejik koordinasyonu güçlendirmek, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru 2.0 projesini iyileştirmek ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğu inşa etmek üzere Pakistan ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.