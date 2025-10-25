Haberler

Pakistan Uluslararası Havayolları, İngiltere Seferlerine Yeniden Başladı

Pakistan Uluslararası Havayolları, pilotlarının sahte lisans sorununu aşarak 5 yıl aradan sonra İngiltere seferlerine yeniden başladı. Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Manchester uçuşunun ardından Londra ve Birmingham hatlarının da en kısa sürede açılacağını belirtti.

Pakistan Uluslararası Havayolları, çok sayıda pilotunun sahte lisansa sahip olduğunun ortaya çıkmasıyla başlatılan soruşturmalar ve denetimlerin tamamlanmasının ardından İngiltere seferlerine yeniden başladığını duyurdu.

İngiltere, kapsamlı denetimlerin ardından, çok sayıda pilota ait sahte lisansların ortaya çıkmasıyla ülkeye uçmaktan men edilen Pakistan Uluslararası Havayollarına yönelik yasakları kaldırdı.

Karar üzerine Pakistan Uluslararası Havayolları, yaklaşık 5 yıl sonra İngiltere uçuşlarına yeniden başladığını açıklarken, ilk seferini bugün İslamabad'dan Manchester'a yaptı.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İslamabad Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Manchester uçuşu önemli bir başlangıç. Sırada Londra ve Birmingham var. Bu hatları da en kısa sürede yeniden açmayı hedefliyoruz." dedi.

Pakistan Uluslararası Havayollarının 8303 sefer sayılı yolcu uçağı, 22 Mayıs 2020'de Lahor kentinden Karaçi'ye uçarken düşmüştü. Mürettebat dahil 99 kişinin bulunduğu uçaktan sadece 2 yolcu kurtulmuştu.

Kazanın ardından açılan soruşturmada, çok sayıda Pakistanlı pilotun sahte lisansa sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Avrupa Hava Güvenliği Ajansı (EASA), İngiltere ve ABD, Pakistan Uluslararası Havayolları seferlerine yasak getirmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Haberler.com
