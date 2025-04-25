Pakistan-Hindistan Gerilimi: Suçlamalar ve Yeni Önlemler

İSLAMABAD, 24 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Başbakanlık Ofisi, Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de meydana gelen silahlı saldırının ardından Hindistan'ın Pakistan'a yönelik suçlamalarını "son derece sorumsuz ve hukuki temelden yoksun" diye nitelendirerek, Hindistan'a karşı bir dizi önlem alınacağını açıkladı.

Ofis tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in Ulusal Güvenlik Komitesi'nin üst düzey bir toplantısına başkanlık ettiği belirtildi. Komite, olayda turistlerin hayatını kaybetmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek Pakistan'ın terörizmin her türlüsünü kesin bir dille kınadığını belirtti.

Komite, güvenilir bir soruşturma ve somut kanıtlar olmaksızın Hindistan'ın saldırıyı Pakistan'a mal etme girişimlerini "pervasız, mantıksız ve temelsiz" olarak nitelendirdi.

Pakistan'ın açıklamasında, Hindistan'ın hamlelerine karşılık olarak Wagah Sınır Kontrol Kapısı'nı kapatacağı, Hindistan vatandaşlarına sağlanan bazı vize kolaylıklarını askıya alacağı, İslamabad'daki Hindistan Savunma, Deniz ve Hava Ataşelerini istenmeyen kişi ilan edeceği, Pakistan hava sahasını Hint havayolu şirketlerine kapatacağı ve Hindistan ile tüm ticari faaliyetleri durduracağı belirtildi.

Hint medyasına göre, salı günü Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda en az 25 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Hindistan, bu saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tuttu.

Hindistan hükümeti çarşamba günü yaptığı açıklamada, Pakistan'a karşı İndus Suları Anlaşması'nı askıya alma, sınırları kapatma ve Pakistanlı diplomatik personeli sınır dışı etme gibi bir dizi önlem alacağını duyurdu.

Hint medyasına göre Hindistan Dışişleri Bakanlığı perşembe günü bir açıklama yaparak Pakistan vatandaşlarına yönelik tüm vize kategorilerinin derhal askıya alınacağını bildirdi ve Hindistan vatandaşlarına Pakistan'a seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.