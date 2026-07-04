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Pakistan'dan Türkiye'ye: Güçlerimizi Birleştirelim

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"Bu belirsizlik döneminde Pakistan ve Türkiye olarak bizler, bu değişiklikler nezdinde geride kalmamalıyız. Güçlerimizi birleştirerek birlikte hareket etmeliyiz" - "Böylesi bir ortamda, birlikte çalışmak ülkeler için çok önemli ve ortaklıklarımızı çeşitlendirmeli, yeni iktisadi bağlar kurmalıyız. Ancak bunu yaparsak önümüzdeki dönemde daha müreffeh olabiliriz"

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, dünya genelinde ekonomik ve siyasi bir belirsizliğin hakim olduğunu belirterek, "Bu belirsizlik döneminde Pakistan ve Türkiye olarak bizler, bu değişiklikler nezdinde geride kalmamalıyız. Güçlerimizi birleştirerek birlikte hareket etmeliyiz." dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, İstanbul'da düzenlenen "Pakistan-Türkiye İş Forumu"na katılarak konuşma yaptı.

Pakistan ve Türkiye'nin benzersiz ve tarihi bağlara sahip olduğunu belirten Dar, iki ülkenin, bölgesel güvenlikten insani yardıma kadar birçok alanda birbirini desteklediğini söyledi.

Dar, bu etkinlikle iki ülke arasındaki siyasi ve tarihi bağları artık dinamik ve iktisadi işbirliğine dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Dünyanın şu anda önemli dönüşümlerden geçtiğine işaret eden Dar, küresel rekabetin arttığını, teknolojik dönüşüm, enerji dönüşümü ve değişen tedarik zincirleriyle birlikte yeni ticaret ve yatırım modellerinin ortaya çıktığını ifade etti.

Dar, bu süreçte ülkelerin ortaklıklarını çeşitlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Böylesi bir ortamda birlikte çalışmak, ülkeler için çok önemli ve ortaklıklarımızı çeşitlendirmeli, yeni iktisadi bağlar kurmalıyız. Ancak bunu yaparsak önümüzdeki dönemde daha müreffeh olabiliriz." dedi.

Türkiye ile Pakistan'ın stratejik konumları sayesinde Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Orta Asya arasında doğal bir köprü oluşturduğunu belirten Dar, bu coğrafi avantajın ekonomik değere dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dar, diplomasinin artık yalnızca siyasi diyalogdan ibaret olmadığını, iktisadi diplomasinin istikrar ve refah açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

İki ülkenin özel sektörlerinin daha yakın çalışması gerektiğine dikkati çeken Dar, "İktisadi diplomasi, gerçekten de istikrar ve refah için son derece önemli günümüz dünyasında. Bunun altını çizmek isterim. Burada yatırım alanında adımlarımızı sıklaştırmalıyız. Özel sektör, temsilcilerle bir arada çalışmalı. Çok yakın ilişkiler kurmalıyız ancak bu sayede ticaret ve yatırım konusunda gelişmeler kaydedebiliriz." diye konuştu.

Dar, Türkiye ile Pakistan arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in eş başkanlığını yürüttüğü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilişkilerin kurumsallaşması açısından önemli bir mihenk taşı olduğunu belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve diğer bölgesel platformların yalnızca diplomatik mekanizmalar olarak kalmaması gerektiğini vurgulayan Dar, bu yapıların ticaret, sanayi işbirliği, bölgesel bağlantısallık ve ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi için daha etkin kullanılması çağrısında bulundu.

Dar, Türk yatırımcıları Pakistan'a davet ederek, enerji, madencilik, kritik mineraller, enerji altyapısı, bilişim teknolojileri, üretim, tarım, lojistik, turizm ve savunma sanayisinin öncelikli yatırım alanları arasında bulunduğunu kaydetti.

İki ülkenin yapay zeka, dijital dönüşüm, finansal teknolojiler, ileri mühendislik ve araştırma-geliştirme alanlarında da ortak projeler geliştirebileceğini belirten Dar, üniversiteler ile özel sektör arasında kurulacak işbirliklerinin teknoloji transferine ve sanayi gelişimine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Dar, küresel ticaret kurallarının yeniden şekillendiğine dikkati çekerek, "Bu belirsizlik döneminde Pakistan ve Türkiye olarak bizler, bu değişiklikler nezdinde geride kalmamalıyız. Güçlerimizi birleştirerek birlikte hareket etmeliyiz." dedi.

Dünya genelinde etkili olan küresel belirsizlik döneminde Pakistan ve Türkiye'nin birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Dar, "Gelin birlikte hareket edelim. Pakistan ve Türkiye olarak dünyanın her ülkesine girebilir ve rekabetçi şekilde her sektörde faaliyet gösterebiliriz diye düşünüyorum. Eğer bunu istersek ve birlikte ahenk içinde çalışmaya karar verirsek, böyle bir potansiyel var. Gelin, bu potansiyeli hayata geçirelim ve bu sayede Pakistan ve Türkiye halkı için başarıları imza atalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
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