Pakistan'da Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi
Pakistan'ın Çarsadda kentinde düzenlenen Çin Ejderha Teknesi Festivali kapsamında ejderha teknesi yarışı yapıldı. Yarışmacılar nehirde kıyasıya mücadele etti.
ÇARSADDA, 15 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın Çarsadda kentinde ejderha teknesi yarışına katılan Pakistanlı yarışmacılar, 14 Haziran 2026.
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Çarsadda kentinde Çin Ejderha Teknesi Festivali kapsamında ejderha teknesi yarışı düzenlendi.(Fotoğraf: Umar Qayyum/Xinhua)
Kaynak: Xinhua