Pakistan, Afgan Mültecilerin Dönüşü İçin Torkham Sınır Kapısını Yeniden Açtı

İSLAMABAD, 2 Kasım (Xinhua) -- Pakistan, Afgan mültecilerin ülkelerine dönüşünü kolaylaştırmak adına ülkenin kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde yer alan Torkham Sınır Kapısı'nı yeniden açtı.

Hayber-Pahtunhva Bölge Yardımcısı Bilal Rao basına yaptığı açıklamada, sınır kapısının cumartesi sabahı yeniden açıldığını ve haftalardır Pakistan tarafında bekleyen Afgan ailelerin ülkelerine dönüşüne izin verildiğini söyledi.

Rao, yüzlerce Afgan vatandaşının göçmenlik merkezine geldiğini ve Afganistan'a geçmelerine izin verilmeden önce belgelerin düzenlendiğini söyledi.

Geri dönüş süreci, Pakistan ve Afganistan arasında çatışmaların patlak vermesinin ardından 11 Ekim'de askıya alınmış ve İslamabad ticaret ve seyahati durdurmak amacıyla tüm sınır kapılarını kapatmıştı.

Katar'ın başkenti Doha'da 19 Ekim'de resmi olarak ateşkes sağlanmış olsa da Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hussain Andrabi cuma günü düzenlediği basın toplantısında sınırın "şimdilik ticaret için kapalı kalacağını" söyledi ve ticari faaliyetlerin yeniden başlamasının güvenlik durumuna bağlı olacağını da ekledi.

Sınır geçişlerinin kapatılması, haftalarca süren ikili ticareti durdurmuş ve Pakistan'ın bazı bölgelerinde temel malların fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.