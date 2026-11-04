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Ozon'un Adıgeysk'teki lojistik merkezinde İHA saldırısı yangın çıkardı

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Ozon, Adıgey Cumhuriyeti'ndeki Adıgeysk'teki lojistik merkezine İHA saldırısı sonucu yangın çıktığını ve tüm çalışanların tahliye edildiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre yaralanan yok; şirket bu yıl 11 tesise düzenlenen saldırılarda 30,1 milyar ruble zarar gördüğünü açıkladı.

Rusya'nın Adıgey Cumhuriyeti'ndeki Adıgeysk şehrinde, e-ticaret şirketi Ozon'a ait lojistik merkezinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Ozon'dan yapılan yazılı açıklamada, saldırının ardından tesisteki tüm çalışanların tahliye edildiği ve ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada, İHA saldırısı sonucu lojistik merkezinde yangın çıktığı ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Rusya'nın önde gelen e-ticaret şirketleri Ozon ile Wildberries'in lojistik merkezleri bu yıl Ukrayna'nın yoğun İHA saldırılarına maruz kalmıştı.

Şirket, 11 lojistik tesisine düzenlenen İHA saldırılarından kaynaklanan zararın 30,1 milyar rubleye (yaklaşık 369 milyon dolar) ulaştığını bildirdi.

Kaynak: AA
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