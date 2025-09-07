Özgür Özel, Filenin Sultanları'nı Kutladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Teşekkürler Filenin Sultanları! 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Finali'nde, büyük bir mücadeleyle şampiyonayı ikincilikle tamamlayan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Finali maçında İtalya'ya 3-2 mağlup olarak Şampiyonayı 2. olarak tamamlayan A Milli Voleybol Takımı'nı kutladı.

Özel, X sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Teşekkürler Filenin Sultanları! 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Finali'nde, büyük bir mücadeleyle şampiyonayı ikincilikle tamamlayan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Gösterdiğiniz azim, inanç ve mücadele ile tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun."