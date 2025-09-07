Haberler

Özgür Özel, Filenin Sultanları'nı Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda ikincilikle tamamlayan A Milli Voleybol Takımı'nı tebrik etti ve başarılarının daim olmasını diledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Teşekkürler Filenin Sultanları! 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Finali'nde, büyük bir mücadeleyle şampiyonayı ikincilikle tamamlayan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Finali maçında İtalya'ya 3-2 mağlup olarak Şampiyonayı 2. olarak tamamlayan A Milli Voleybol Takımı'nı kutladı.

Özel, X sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Teşekkürler Filenin Sultanları! 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Finali'nde, büyük bir mücadeleyle şampiyonayı ikincilikle tamamlayan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Gösterdiğiniz azim, inanç ve mücadele ile tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun."

