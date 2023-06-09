ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 HAZİRAN 2023

Kamuda bilgi ve iletişim teknolojilerine bu yıl 21,2 milyar lira yatırım yapılacakBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerine altyapı kurulumu başta olmak üzere planladığı BİT projelerine ayırdığı yaklaşık 3 milyar liralık...

6 Nisan 1920

1- Kamuda bilgi ve iletişim teknolojilerine bu yıl 21,2 milyar lira yatırım yapılacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerine altyapı kurulumu başta olmak üzere planladığı BİT projelerine ayırdığı yaklaşık 3 milyar liralık yatırımla kamu kurumları arasında birinci sırada yer aldı

Bu kurumu 2 milyar 926 milyon liralık bilgi teknolojileri yatırım planı ile Ticaret Bakanlığı, 2 milyar 254 milyon lira tutarında ayırdığı ödenekle Milli Eğitim Bakanlığı takip etti

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Katılım bankacılığında sektörün hedefi yüzde 15 paya ulaşmak

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir:

"Aktif büyüklüğümüzü 275 milyara kadar taşıdık. Ülkemizin bankacılık sektöründe ilk 12 bankasından birisiyiz"

"Vatandaşlarımızın azami düzeyde getiri temin edilmesi için hem sukuk, hem de katılım hesaplarının karması hibrit bir modelle daha fazla vatandaşın ve müşterinin getiri elde etmesi için 'Elibol' adı verilen ürün çıkardık"

(Duhan Değirmenci/İstanbul)

3- Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 5 ayda 3,3 milyar doları aştı

Ocak-mayıs döneminde 202 ülkeye ihracat yapılırken, 8 ülkeye yapılan dış satım 100 milyon doları aştı

En yüksek ihracat 401 milyon dolarla Irak'a yapılırken, Suudi Arabistan'a ihracat yüzde 6 bin 627 artarak 51,3 milyon dolar oldu

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

4- İstanbul'un ihracatında sanayi baş rolde

İstanbullu şirketlerin dış satımı, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 8 milyar 109 milyon dolara çıktı

İstanbul'un bu dönemde gerçekleştirdiği 8 milyar 109 milyon dolarlık ihracatın 6 milyar 906 milyon dolarını sanayi sektörünün yaptığı dış satım oluşturdu

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Pitbullu kavgada ölüme neden olan sanığa 18 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, olayda hayatını kaybeden kişinin pitbull cinsi köpekleri üzerine saldırttığını savunan sanığın, yumrukla yere düşürülmesi nedeniyle haksız tahrik altında ateş ettiği değerlendirildi

(Başak Akbulut Yazar-Zeynep Yeşildal/İstanbul)

6- Deniz ticareti kaynaklı kirlilik müsilaj oluşumunu tetikleyebilir

Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Uyanık:

"Normal bir evsel atık suda 3-5 ppm (miligram bölü litre) civarında bulunan ağır metal miktarını, gemilerin balast suyunda 300 ila 500 ppm gibi yüksek seviyelerde tespit ettik"

"Tekil olarak deniz ticareti müsilaja sebep olmuyor ancak bardağı taşıran son damla olarak düşünüldüğünde bunun da bir etken olduğunu, farklı ülkelerden gelmemesi gereken müsilaja neden olan plankton türlerinin geldiğini görüyoruz"

(Biriz Özbakır/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Derin deniz madenciliğindeki denetim zorluğu ekosistem için kaygıya neden oluyor

Okyanusların tabanında bulunan çeşitli madenler için araştırmalar sürerken madencilik faaliyetlerine 2026'da başlanması bekleniyor

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu:

"Bu metallere ihtiyacımız var ama bunun çevresel yükünü taşımaya hazır mıyız? Asıl odaklanmamız gereken nokta bu"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

8- Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor

Uefa Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında Cim-Bom'la birlikte Dinamo Zagreb, Kopenhag ve Young Boys, her turda seribaşı olacak ve birbirleriyle eşleşmeyecek

Devler Ligi gruplarına kalabilmek için 3 tur geçmek zorunda olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında dikkati çeken takımlar Sparta Prag, AEK, Antwerp, Molde, Sheriff, Ferencvaros ve Karabağ

(Eyüp Karakuş/İstanbul)

9- Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kupasını hedefliyor

Şampiyonlar Ligi'nde 2021'in ardından ikinci kez finale kalan Manchester City, Inter'i yenmesi halinde namağlup unvanıyla kupayı havaya kaldıracak

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçın 7'sinden galip ayrılırken, 5 karşılaşma berabere sona erdi

Manchester City'de ilk sezonunu geçiren Norveçli yıldız Erling Haaland, 12 gollük performansıyla takımının skor yüküne büyük katkı vererek Şampiyonlar Ligi'ne de damga vurdu

(Yunus Kaymaz/İstanbul)

10- Inter 13 yıl sonra ilk Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. defa finale yükselen Inter, 4. kupasını kazanmaya çalışacak

Inter, finale gelene kadar yaptığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı

İtalyan ekibinin en skorer futbolcusu 4 golle Dzeko oldu

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara)

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