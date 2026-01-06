ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- Ekonomideki pozitif göstergeler 2026 hedeflerine yönelik beklentileri güçlendirdi

Türkiye'de enflasyondan dış ticarete, imalattan CDS'ye, iş gücü verilerinden borsaya kadar çeşitli göstergelerde 2025 sonunda ve bu yılın ilk günlerinde son dönemin en iyi verileri kaydedildi

Dezenflasyon süreci devam ederken geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 30,89 ile 49 ayın en düşük seviyesini gördü, "hizmet enflasyonu" yüzde 43,99 ile son 44 ayın, "kira enflasyonu" yüzde 61,61 ile son 34 ayın, "temel mal enflasyonu" yüzde 17,71 ile son 60 ayın, "giyim ve ayakkabı enflasyonu" 5,79 ile son 55 ayın en düşüğü olarak kayıtlara geçti

2025 yılı ihracatı Orta Vadeli Program hedefiyle uyumlu olarak 273,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken işsizlik 31 aydır tek haneli seyrini sürdürdü, ülkenin 5 yıllık kredi risk primi 204,5 puana düşerek Mayıs 2018'den bu yana en iyi noktasına geldi

(Hülya Ömür Uylaş-Mertkan Oruç/Ankara)

2- Türkiye ve İngiltere, ikili ticarette vites yükseltmeye hazırlanıyor

Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş:

"Ülkemizin 2025'te İngiltere ile dış ticaret fazlası 9 milyar 440 milyon dolar oldu. Türkiye, batılı gelişmiş ülkeler arasında nadir görülen bir performansla İngiltere ile ticaretinde önemli miktarda ticaret fazlası verdi"

"(STA'ya ilişkin) Müzakerelerin bu yıl tamamlanması ve en geç 2027'nin başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Eğer bu anlaşmayı 2026 sonunda imzalayabilirsek, önümüzdeki 10 yıl için çok önemli olacak ve ticaret hacmimiz mal ticaretinin çok ötesine geçecek"

(Nuran Erkul/Londra)

3- İsrail'in yardım kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları Filistinlilerin hayatta kalmasını zorlaştıracak

Oxfam'ın işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze Politika Sorumlusu Bushra Khalidi: "Filistin'deki insani yardım kuruluşları, dünyadaki en sıkı kural ve denetim sistemleri altında çalışıyor. Gazze, katkı veren devletler, BM ve terörle mücadele kontrolleri aracılığıyla küresel olarak en yoğun şekilde denetlenen insani yardım ortamıdır"

Norwegian People's Aid Filistin Direktörü Kelly Flynn: "İsrail Devleti ve mevcut koalisyon hükümeti niyetlerini gizlemiyor. Kendi medyalarında, uluslararası medyada ve BM temsilciliği aracılığıyla Filistin topraklarının tamamında işgallerini genişletmeye çalıştıklarını açıkça söylüyorlar"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

4- Finansal kiralama faktoring geçen yıl en çok yükselen sektör endeksi oldu

Borsa İstanbul'da geçen yıl sektörel bazda yaşanan ayrışmalar dikkati çekerken, BIST 100 endeksinin pozitif bir seyir izlediği yılda, finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 376,6'lık artışla yatırımcılarına önemli getiri sağladı

Aynı dönemde en çok kaybettiren sektör endeksi ise spor endeksi olurken, yılbaşından bu yana yüzde 35,1 değer kaybederek yatırımcısını üzdü

(Mahmut Çil/İstanbul)

5- Soğuma dönemine giren Rus ekonomisindeki zorlukların 2026'da sürmesi bekleniyor

Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlar uyguladığı Rus ekonomisi, 2024'ün ikinci yarısına kadar sergilediği güçlü direncin ardından geçen yıl aşırı ısınma ve ardından soğuma sürecine girdi

Rus ekonomisi, 2025'i "savaş ekonomisi" modelinin sınırlarında kapatırken 2026'da bu modelin sürdürülebilirliğinin test edilmesi ve yaptırımların etkilerinin daha derin hissedilmesi bekleniyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

6- Akdeniz Koruma Derneği izleme temelli çalışmalarını 2026'ya taşıyacak

Dernek Başkanı Zafer Kızılkaya:

"Deniz koruyucuları 2025'te farklı bölgelerde gerçekleştirdikleri 1022 devriye kapsamında 1650 yasa dışı faaliyet tespit ederken bu faaliyetlerin 1014'ü yasa dışı balıkçılık olarak kayda geçti"

"Balıkçılığa kapalı alanlardaki izleme süreçlerine teknolojik araçların entegrasyonu ile sahadan elde edilen verilerin doğruluğunu ve sürekliliğini artırmayı hedefliyoruz. Bilimsel izleme çalışmalarımız, denizel ekosistemlerin uzun vadeli sağlığını takip etmeye yönelik olarak farklı bölgelerde devam ederken, vatandaş bilimi yaklaşımlarıyla yerel halkın bu süreçlere daha aktif biçimde dahil olmasını önemsiyoruz"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

7- Büyük İstanbul Otogarı'ndan 2025'te yaklaşık 14 milyon kişi yolculuk yaptı

TOFED Genel Başkanı Birol Özcan:

"2024'te Büyük İstanbul Otogarı'ndan 20 milyon yolcu taşınırken, geçen sene 13-14 milyon yolcu taşımaya başladık"

"Otogardan yapılan sefer sayıları son 5 seneye göre yüzde 60 azaldı. 2025'te aylık ortalama 30 bin otobüs sefere çıktı"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Türkiye son 55 yılın en sıcak 8. sonbaharını yaşadı

Türkiye'de uzun yıllar sonbahar mevsimi ortalama sıcaklığı 15,3 derece olarak ölçülürken, 2025 yılının sonbaharında ortalama sıcaklık 16,5 dereceyle mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti

Sonbahar mevsimi ekstrem sıcaklıklarında, en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık 44,6 dereceyle Cizre'de kayda geçti

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Caretta caretta "Tuba" ikinci turunda Ege ve Akdeniz'den ayrılmadı

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska:

"Tuba ikinci dünya turunda şu ana kadar adeta Akdeniz turu yaptı. Ege'nin bütün adalarını ziyaret etti desek yanlış olmaz"

"Başlangıçta aynı rotayı takip edip etmeyeceğini çok merak ediyorduk. Rodos açıklarında dolaşıp Bodrum civarında, Karaada'nın güneyinde yaklaşık 10 bin kilometre yol katetti"

(Durmuş Genç/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

10- Samet Akaydın, transfere değil Çaykur Rizespor'a odaklı

Milli futbolcu Samet Akaydın:

"Sezon sonuna kadar Rizespor için her şeyimi vereceğim"

"Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyorum"

(Sinan Özmüş/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, 1. Lig'de "en zor" şampiyonluğun peşinde:

"Bu ligde kimsenin bizden beklemediği bir hayali, belki de bu ligin en zor şampiyonluğunu kazanacağız"

"Sağlam adımlarla, çalışa çalışa geldikten sonra Galatasaray'ı çalıştırmak isterim. Her zaman hayalini kurarım"

"Fatih Terim'in oyuna bakış açısı çok farklı. Abdullah Avcı ile beraber çok şey öğrendim. Futbola bakış açımı değiştirdi"

(Metin Arslancan/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

