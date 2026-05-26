ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

1- Milli Piyango'dan yasa dışı bahisle mücadelede iki yılda 442 bini aşkın site için suç duyurusu

İdare tarafından geçen yıl yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında suç duyurusunda bulunulan site sayısı 67 bin 354 oldu

MPİ, bu kapsamda geçen yıl 84 bin 585 internet sitesine erişimin engellenmesi için devreye girdi

(Mert Davut/Ankara)

2- Bayram trafiği Trafik İzleme Merkezi'nden anlık takip ediliyor

EGM Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Zafer Aydın:

"Günlük ortalama 11 bin 542 personel olmak üzere toplam 44 bin 291 personelle bayram tedbirlerini almış bulunmaktayız"

"Bayram süresince hava araçlarıyla toplam 2 bin 135 saat denetim gerçekleştirmiş olacağız"

(Fatih Gökbulut/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Somali, Türkiye ile madencilikte yeni anlaşmalar bekliyor

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed:

"(Sondaj çalışmaları) Yıl sonuna doğru olumlu sonuçlar elde edeceğimizden oldukça eminiz"

"Ülkemizde yer altında bolca kaynak var. Bunları barışçıl, makul ve dostane bir şekilde çıkarmak ve geliştirmek istiyoruz"

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/İstanbul)

4- ZEKA YAPAY YARIŞ GERÇEK - Savunmadaki "Türk aklı" yapay zeka stratejisine de yön verecek

Savunma sanayisi ürünleriyle bütün dünyanın ilgisini çeken Türkiye, gelecek ay açıklamaya hazırlandığı yeni yapay zeka stratejisiyle benzer bir dönüşümü dijital dünyaya da taşımayı hedefliyor- Türkçe büyük dil modeliyle yapay zeka rotasını şekillendirmeyi planlayan Türkiye, kamu uygulamaları ve veri merkezi yatırımlarının yanı sıra Türk devletleriyle işbirliğini de artırarak kardeş ülkelerle ortak adımlar atacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesindeki çalışmaların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da sürece dahil olurken TÜBİTAK'tan HAVELSAN'a kadar kurum ve kuruluşların çalışmaları "yapay zeka çağı"na Türkiye'yi hazır hale getirecek

(Zeynep Duyar/Mert Davut/Ankara)

5- Yağışlardaki artış tarımsal üretimde verim potansiyelini yükseltti

Tarım ve Orman Bakanlığının analizine göre, yağışların son yılların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla, 2025-2026 tarım sezonunda nisan ayı itibarıyla Türkiye genelinde tarımsal üretim açısından olumlu, dengeli ve verim potansiyeli yüksek bir döneme girildi

Nisan 2025'te yüzde 48,8 olan barajlardaki doluluk oranı, yağışlardaki artışla birlikte bu yılın aynı döneminde yüzde 72,8 seviyesine yükseldi ve su rezervleri olumlu etkilendi

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

6- Engelli öğrencilerin taşımalı eğitimi için 16 milyar 839 milyon lira kaynak kullanıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde uygulanan Taşımalı Eğitim Projesiyle 2004-2005 eğitim öğretim yılından bu yana engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor

2023'te 127 bin 741 öğrenci için 2 milyar 400 milyon lira, 2024'te 133 bin 893 öğrenci için 6 milyar 409 milyon lira, 2025'te ise 140 bin 306 öğrenci için 8 milyar 30 milyon lira harcama yapıldı

(Ayşe Karaosmanoğlu/Ankara)

7- Kurbanda "acemi kasap" yaralanmaları kalıcı fonksiyon kaybına yol açabiliyor

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinden Doç. Dr. Ali Sarıdaş:

"Halk arasında 'acemi kasap' yaralanmaları olarak bilinen bu vakalar, çoğu zaman basit bir kesik zannedilerek hafife alınmaktadır. Ancak erken müdahale edilmediğinde ömür boyu sürebilecek el ve parmak fonksiyon kayıplarına yol açabilmektedir"

"Halk arasında yaygın olarak uygulanan 'salça, kül, tütün' gibi maddelerin yaraya sürülmesi ciddi riskler taşıyor. Bu tür yöntemler enfeksiyona ve tetanos gibi hastalıklara zemin hazırlıyor. Ayrıca yaranın derinliğinin doğru değerlendirilmesini zorlaştırıyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı)

8- Kurban Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği hazır giyim sektöründe de hız kazandı

İTO Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meslek Komite Üyesi Şenol Aras:

"Her bayram öncesi hazır giyimde her zaman ciddi bir hareketlilik oluyor. İnsanlar bayramda yeni kıyafet alma geleneğini sürdürüyor. Bu yüzden hem mağazalarda hem de online platformlarda talep artıyor. Bu yıl da sezon başlamasına bağlı hareket başladı"

( Kaan Ulu/ Aylin Rana Aydın Kuş/İstanbul)

9- Kurban derileri Türk deri sektörüne can suyu oluyor

İTO Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Musa Evin:

"Kurban Bayramı'nda Türkiye'ye ithal deri girişi azalıyor. Bu da deri sektörü için büyük bir kazanç. Kurban Bayramı'nı dericiler dört gözle bekliyor. Bunun nedeni de ham derinin çoğalması, ham maddeye ulaşımın kolaylaşması diyebiliriz"

(Kaan Ulu/Mücahit Enes Sevinç/ İstanbul)

10- İş ahlaklı nesiller yetiştirmek için gönüllü staj programı

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneğince (İGİAD) 30 Haziran'da başlatılacak "İşte Staj İşte Ahlak" programıyla, üniversite öğrencilerinin çalıştıkları kurumlara değer katmaları ve kariyer yolculuklarını değer bilinci temeline oturtmaları hedefleniyor

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akça:

"İş ahlakında bizim için asıl olan ölçü, aldatmayan, sözünde dürüst, cömert olan esnaftır. Bunların sayısının çoğalması demek de ülkenin hem ticaretinin hem de güvenilirliğinin artması demektir"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- GRAFİKLİ - UEFA Konferans Ligi'nde 5'inci final heyecanı

Crystal Palace ile Rayo Vallecano, yarın finalde karşı karşıya gelecek

Konferans Ligi'nde geride kalan dört sezonda İngiliz ekipleri 2, İtalya ve Yunanistan temsilcileri 1'er kez kupayı kazandı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, 2021-22 sezonunda Roma ile bu alan ilk teknik adam olarak kayıtlara geçti

(Metin Arslancan/Leipzig)

12- Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 26,7 yaş ortalamasıyla oynandı

Ligdeki en yaşlı ekip, 27,94 yaş ortalamasıyla Kocaelispor oldu

Göztepe ise 25,06 yaş ortalamasıyla ligin en genç ekibi olarak sezonu bitirdi

(Can Öcal/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA