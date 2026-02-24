Haberler

Adıyaman'da özel eğitim alan öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, özel eğitim alan öğrenciler, 'Özel eller fidanı toprakla buluşturuyor' etkinliğiyle fidan dikimi gerçekleştirdi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, engellilere yönelik duyarlılık artırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde özel eğitim alan öğrenciler, fidanları toprakla buluşturmanın sevincini yaşadı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "Özel eller fidanı toprakla buluşturuyor" etkinliğinde 30 özel eğitim gören öğrenci fidan dikimi gerçekleştirdi.

İlçe Müftülüğü ve jandarmanın destek verdiği fidan dikme etkinliği Kahta Spor Salonu bahçesinde yapıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, engellilere yönelik duyarlılığın artırılması amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini, çocukların fidan dikerken aldıkları mutluluğun paha biçilemez olduğunu, bu ve buna benzer faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / İsmail Kaya
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste