Özbekistan ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,7 büyüdü

Özbekistan, 2026 yılının ilk çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılasını yüzde 8,7 artırarak dikkat çekici bir büyüme gerçekleştirdi. Yatırım, perakende ticaret ve sanayi sektörlerinde de önemli artışlar görüldü.

Özbekistan Milli İstatistik Komitesi verilerine göre, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artış gösterdi.

İlk çeyrekte yatırım hacmi yüzde 29,6, perakende ticaret yüzde 25,4, hizmetler sektörü yüzde 16,1, inşaat sektörü yüzde 15,5, sanayi sektörü yüzde 8, yük taşımacılığı yüzde 7,3, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 5,1, dış ticaret hacmi yüzde 2,7 büyüme kaydetti.

Kovid-19 salgını öncesi yıllık yüzde 5-6 büyüyen Özbekistan ekonomisi, 2020'de yüzde 1,6, 2021'de yüzde 7, 2022'de yüzde 5,7, 2023'te yüzde 6, 2024'te yüzde 6,7, 2025'te ise yüzde 7,7 büyüme göstermişti.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov
