Özbekistan, 2026'da GSYİH'sini 167 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gelecek yıl ülke ekonomisinin yüzde 6,6 büyüme sağlayarak, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı (GSYİH) 167 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Parlamentoya 2025'i değerlendirmek ve 2026 perspektiflerini açıklamak üzere hitap eden Mirziyoyev, Özbekistan'ın GSYİH'sinin bu yıl ilk kez 145 milyar doları aştığını, ülkenin altın ve döviz rezervlerinin ise ilk kez 60 milyar doların üstüne çıktığını ifade etti.

Mirziyoyev, son yıllarda Özbekistan'ın küresel konuların tartışıldığı uluslararası bir platform haline geldiğine işaret ederek, bu yıl ülkesinin Parlamentolararası Birlik 150. Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı, Orta Asya-Avrupa Birliği Zirvesi, Uluslararası İklim Forumu ve Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı'na ev sahipliği yaptığını belirtti.

2026 hederlerine değinen Mirziyoyev, "Gelecek yıl ülke ekonomisinin yüzde 6,6 büyümesini sağlayarak, GSYİH'nin 167 milyar dolara çıkarılmasını, enflasyon oranının ise yüzde 6-6,5 seviyesinde gerçekleşmesini hedefliyoruz." dedi.

Mirziyoyev ayrıca, 2030'da ülke GSYİH'sinin 240 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini ifade etti.

Gelecek yıl ülke ekonomisine 50 milyar dolarlık yabancı yatırım çekmeyi planladıklarını ve bu çerçevede 782 yeni sanayi ve altyapı projesini başlatacaklarını belirten Mirziyoyev, yapılan çalışmalar sonucunda 2026'da ülkenin toplam ihracat hacminin 40 milyar dolara çıkarılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ayrıca ülke tarihinde ilk kez uzaya uydu fırlatılması ve ilk Özbek kozmonotun uzaya çıkarılması için çalışmalara başladıklarını da sözlerine ekledi.