Özbekistan'da Ulusal Tekstil Haftası Başladı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, 16. Orta Asya Uluslararası Tekstil, Hazır Giyim ve Örme Endüstrisi Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı - CAITME 2025 ve 25. Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Endüstrisi Fuarı - TextileExpo 2025 etkinliklerini içeren "Ulusal Tekstil Haftası" başladı.

Özbekistan hükümeti ve ITECA Fuarcılık tarafından organize edilen fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'den fazla ülkeden 250 şirket ve işletme katılıyor.

Türkiye'den Makine İhracatçıları Birliğinin (MAİB) ana sponsor olduğu fuarlara Türk şirketleri yoğun katılım sağlarken, fuarlarda 40'tan fazla Türk şirketi yer alıyor. Fuarlarda ayrıca Çin 57, Hindistan 20, İtalya 14, Almanya ise 10 şirket ile temsil ediliyor.

Taşkent'teki Uzexpocenter Fuarcılık Merkezi'nde başlayan fuarlarda tekstil ürünleri ve teknolojileri, tekstil boyası ve kimyasal katkı maddeleri, kumaş, ev tekstili, iplik, dokuma, örme, dikiş makineleri, otomatik dikiş sistemleri, kesme cihazları, dikiş yazılımları, kimyasal, aksesuar, ayakkabı, baskı, paketleme ve ambalaj, çorap, kürk ve derin ürünleri ve moda aksesuarları ile tekstil ve hafif sanayinin farklı sektörlerinde faaliyet yapan işletme ve şirketler yer alıyor.

İki gün sürecek etkinlik kapsamında tekstil sektörü ile ilgili konferans ve seminerler, tanıtım etkinlikleri ve iş görüşmeleri de gerçekleştirilecek. Katılımcılar ayrıca Taşkent'teki tekstil fabrikalarını ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

Pamuk üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Özbekistan, son yıllarda ürettiği pamuğun tamamını ülkedeki fabrikalarda işleyerek, tekstil ülkesi olma yolunda ilerliyor.