Öz Sağlık-İş Sendikası'ndan Kamu İşçileri İçin Basın Açıklaması

İzmir'de Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Narlıdere Huzurevi önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan sendikanın Şube Başkanı Cihan Kaya, protokol sürecinde gelinen noktada 600 bin kamu işçisi için tam bir hayal kırıklığı yaşandığını söyledi.

Kendilerine yapılan teklifin yetersiz olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"İşçi yoruldu, işçi geçinemiyor, işçinin omuzlarındaki vergi yükü her geçen gün ağırlaşıyor. Büyüyen Türkiye'den işçiye yine pay yok. Evine ekmek götüremeyen işçi, aylardır tek kuruş zam almadan çalışıyor. Ama bıçak kemiği geçti, şah damarımıza dayandı. İşçinin dayanacak gücü kalmadı. Devletimizi seviyoruz ama hakkımız olanı da istiyoruz."